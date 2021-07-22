Москва, 22 июля, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Мессенджер Telegram должен будет заплатить очередной крупный штраф. Такое наказание он понесёт за неудаление запрещённого контента. Решение о наложении штрафа сегодня, 22 июля, вынес мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы.

Эмблема Telegram

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«По делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ […] Telegram Messenger Inc. признан виновным», — сообщила в беседе с РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

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Судья оштрафовал мессенджер на 11 млн рублей — 4 млн, 5 млн и 2 млн рублей соответственно по каждому протоколу.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram по четырём протоколам ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам»).

Решение принято 422-м мировым участком Таганского района. Общая сумма штрафа составила 10 млн рублей.