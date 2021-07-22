22 июля 2021 | Время чтения 6 мин

Мирослава Романенко, , 14:47 — REGNUM Договорённость, касающаяся «Северного потока — 2», достигнута между Вашингтоном и Берлином, заявила 21 июля заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в Сенате. По словам Нуланд, Вашингтон не дал ход санкциям, поскольку ему нужно было время на договорённость с Германией. Она пояснила, что Украину удалось «заставить молчать». И теперь получилось достичь согласия с Берлином.

Грошики Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Читайте также: В США обнародовали часть договоренностей с Германией по судьбе Украины

Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице украинского политолога Дмитрия Спивака. Многие отметили, что «Северный поток — 2» был построен ввиду того, что Украина стала строить из себя анти-Россию. Другие добавили, что Украина — разменная монета в политике Запада против РФ. Кроме того, иные указали на то, что Украине в свое время нужно было договариваться относительно консорциума — и тогда никаких газопроводов в обход страны, вероятно, не было бы построено. Также были и те, кто отметил, что Киеву остается договариваться с РФ о прямых поставках газа.

«Не понимаю шума — «газовая игла» сломалась сама по себе, это ж то, к чему стремились «патриоты», — с сарказмом отметила Ирина Н.

«Ну почему многие не понимают, что наша страна — просто разменная монета в большой игре Запада против России. Почему не строить собственное государство без указок посольства США? Иметь свою тактику и стратегию в отношениях со всеми государствами в угоду своему народу и на благо своей страны? Что собирается праздновать с таким размахом 24 августа власть? Полное фиаско во всем?» — недоумевает Татьяна А.

«Порошенко и Зеленский разве не знали, что будет строиться и сколько лет строился СП-2? Знали! Почему ничего не делали?! На что надеялись? Вот вопросы, на которые хотелось бы знать правду. Узнаем ли?..» — задалась вопросом Наталья П.

«Договариваться необходимо было еще раньше, когда предлагали консорциум, но пелена русофобии застелила мозги правителей. Каким местом думают там — загадка», — добавил Алексей Г.

«Договариваться надо было ещё при каденции Ющенко, вот с него всё и началось», — ответила Алексею Г. Елена С.

«Это даже не русофобия, это анти-Россия на деньги американцев. Платят вашим правителям, точнее, позволяют грабить собственный народ за то, чтобы поддерживали интересы США в Украине», — отметил Александр С.

Виктория Нуланд в Киеве, 27 апреля 2016 года U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«Наконец-то маски сброшены, ну, а нас, как того котёнка: за гриву — и по нагаженному!..» — пишет Roman.

«А теперь осталось только одно: договариваться с Россией о поставке нам газа в том количестве, чтобы поддерживать давление в системе. Но мы гордые, сдохнем, но не будем. А другого выхода нет. Об этом в итоге знали все, но не украинцы», — добавила Светлана З.

«В своё время [бывший премьер-министр Украины Арсений] Яценюк хотел продать акции украинской газовой трубы иностранным партнёрам. Но при этом обещал, что 50% + 1 акция останутся в Украине. Поэтому можно будет контролировать совладельцев с помощью аудитов, требовать, чтобы они не сокращали рабочие места, а чтобы улучшали условия труда. Это есть глупость. Инвестор вложит свои деньги, а Яценюк будет командовать инвестором. Поэтому никто и не купил. Любой нормальный человек хочет управлять тем, что он купил, а не выполнять указания. Вот если бы Яценюк продал 50% + 1 акция, тогда инвестор послал бы Яценюка подальше, организовал бы хорошую транспортировку газа в Европу, а Украина просто получала бы свой процент по акциям. Тогда не нужно было бы России строить «Южный» и «Северный» потоки. Их бы не было. Менталитет украинцев — это пафосные идеи вместо рационализма. Поэтому и живём плохо», — написал Виктор П.

«Очень жаль, что все нажитое про*рали те, кто ничего в это нажитое не вложил…» — отметила Elena V.

«Нет, эволюция тут не работает, только жесткий, радикальный Майдан сможет изменить Украину! Эта власть, как метастазы 4-й степени!!!» — отреагировал Яша Н.

«Все логично. Украина самостоятельная и «воюет» с РФ. РФ не воюет, но платить за хамство не желает. Когда была договоренность политическая и газ по 100$, то воровать на этом не получалось, захотелось по-другому. РФ соглашалась до тех пор, пока жадность и наглость не превысила все возможное. «Вы нас кормите, а мы будем вам гадить за это». Решили [построить] СП и СП-2. Претензия по сохранению транзита неуместна, но и не понимается. Жаль обычных людей, страдают из-за…» — пишет Борис Б.

«Страна, потерявшая лицо, никогда не станет партнёром, членом корпоративной сообщности ведущих стран. Нужно пересматривать идеологию того, что мы хотим для себя, а не от стран. Мы потеряли статус, так как за 30 лет шел не прогресс, а регрессия. Любят не воров и воришек, а честолюбивых государственников, для которых жизнь народа в приоритете…» — добавил Анатолий Ч.

Сварка труб для трубопровода «Северный поток — 2» Nord-stream2.com

«Северный поток — это следствие антироссийской политики после майдана-2004. Турецкий и СП-2 — следствие антироссийской политики после майдана-2014. Сегодня на нас не свалились несчастья вдруг — наши действия и решения в прошлом стали причиной. Нельзя одновременно и воевать, и быть надёжным партнёром. Винить Германию нам не в чем: свои интересы всегда превыше чужих. Обещали нам что-то? Ну, так надо жить не пустыми обещаниями, а своими интересами. Сводить свой транзитный потенциал к нулю, играя в «восточный фронт НАТО», очень глупо. Наигрались? Спасибо НАТО нам сказал хоть? Или нас никто и не просил за них воевать? Лучшее, что может сделать сегодня Украина, это договориться о прямых поставках газа из России по цене не выше цены СП-2 для Германии. И отказаться от импортного паритета (европейские цены на газ на внутреннем рынке). И пусть Германия и США нам содействуют в этом. Или чем мы хуже Германии? У нас тоже свои интересы! Транзит к прямым поставкам тоже приложится. А энергетический провал можно компенсировать победами в реформировании жилищной политики и политики в сфере ЖКХ. Это всё возможно, если Зеленский наймет для написания нужных проектов законов Украины и актов кабмина профессионалов вместо дилетантов. Ведь действия и решения сегодня — это картина нашего завтра», — заключил на своей странице в социальной сети Facebook украинский политолог Александр Скубченко.

Читайте также: США договорились с Германией по «Северному потоку — 2»