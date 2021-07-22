Бишкек, , 13:26 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров предлагает передать премьер-министру право назначать и увольнять мэров двух самых крупных городов республики — Бишкека и Оша. Соответствующий законопроект опубликован на официальном сайте главы государства.

Садыр Жапаров Facebook.com/japarov.sadyr

Предлагаемые президентом поправки в закон «О местном самоуправлении» предусматривают, что главы муниципалитетов киргизской столицы и города Оша будут назначаться председателем кабинета министров с согласия городского парламента.

При этом премьер-министр будет вносить на рассмотрение депутатов городского парламента одну кандидатуру, а местное законодательное собрание должно в течение пяти рабочих дней рассмотреть представленную кандидатуру и дать на нее согласие или отклонить.

В случае если за это время кандидатура не будет рассмотрена, то считается, что согласие по ней городской парламент дал. А если депутаты откажутся дать согласие, то премьер-министр назначает мэра самостоятельно.

Также глава кабинета министров получит право увольнять мэров Бишкека и Оша.

Напомним, что сейчас в соответствии с действующим законом «О местном самоуправлении» мэров Бишкека и Оша избирают и назначают парламенты этих городов.