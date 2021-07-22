Москва, 22 июля, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Штраф в размере 6 млн рублей назначен американской компании Facebook за неудаление запрещенного контента. Такое решение вынес 22 июля мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы, сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Spencer E Holtaway Facebook

Она пояснила, что Facebook признали виновной в административном правонарушении, которое предусмотрено частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. На 6 млн рублей компанию оштрафовали по двум протоколам.

Суд в этот же день рассмотрит три таких протокола против мессенджера Telegram и два — против сервиса микроблогов Twitter, сообщает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае компания, владеющая одноименной социальной сетью, была оштрафована на 26 млн рублей по восьми протоколам о неудалении запрещённого контента, а в июне — на 17 млн рублей.

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