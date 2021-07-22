Бишкек, 22 июля, 2021, 13:24 — ИА Регнум. На заседании парламента Киргизии депутаты выразили недовольство в связи с тем, что после принятия законопроекта «О кабинете министров» правительство будет подчиняться не законодательному собранию, а только президенту страны.

(сс) t_y_l Правительство Киргизии

По мнению депутата Каныбека Иманалиева, это приведет к ослаблению институтов государственной власти в республике.

«Кабинет министров будет подчинен и подотчетен исключительно главе государства. Такого за 30 лет независимости Киргизии не было. Если закон принять в такой редакции, то парламент будет уже не нужен», — возмутился он.