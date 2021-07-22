Лос-Анджелес, США, 22 июля, 2021, 13:22 — ИА Регнум. В сети появились первые отзывы на боевик G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз (Snake Eyes). Об этом 22 июля сообщает портал Screen Rant.

Tobias Wrzal Кино

«Пока что реакция на «Снейк Айз» не выглядит очень положительной», — написала автор статьи Челси Браун.

Некоторые известные критики написали на своих страницах в соцсетях, что фильм в целом получился не таким плохим, как они ожидали. Другие заявили, что последняя попытка компании Paramount Pictures оживить франшизу GI Joe не увенчалась успехом.

https://twitter.com/ScottMendelson/status/1418035441278754816

https://twitter.com/elmayimbe/status/1418028020447784960

https://twitter.com/colliderfrosty/status/1418030330007588864

Напомним, главную роль в картине исполнит актёр Генри Голдинг («Безумно богатые азиаты», «Рождество на двоих»). Премьера фильма в России запланирована на 22 июля 2021 года.