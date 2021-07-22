Ярославль, 22 июля, 2021, 13:21 — ИА Регнум. За последние сутки в Ярославской области подтвердилась смерть от COVID-19 ещё 6 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб. В последний месяц в регионе от заболевания регистрируется 5 смертей в день в среднем.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии по официальным данным от ковида скончались 808 человек. За истекшие сутки в Ярославской области за сутки выявлено 204 новых случая заражения коронавирусом. Вылечился 101 человек, болеют 4392 человека.

Власти региона призывают всех ярославцев, не имеющих медицинских противопоказаний, сделать прививку от коронавируса.