Ростов-на-Дону, 22 июля, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате столкновения двух автобусов в Ростове-на-Дону увеличилось до восьми. Об этом 22 июля сообщил журналистам представитель ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«По оперативным данным, восемь человек обратились за медицинской помощью», — сказал он.

Также уточняется, что в настоящее время на месте ДТП работают оперативная группа ГУ МЧС по региону и бригада пожарных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону на проспекте Стачки столкнулись два пассажирских автобуса, в результате чего пострадали пять человек.