Иркутск, 22 июля, 2021, 13:17 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области известило о завершении поисков 8-летнего жителя дереви Чеботариха Куйтунского района, пропавшего накануне вечером, 21 июля. Как выяснилось, мальчик утонул. Следственные органы начали доследственную проверку.

Лариса Хорохова ИА Красная Весна Ребенок у пруда

Предварительно установлено, что ребенок около шести часов вечера ушел в компании сверстников на пруд. Когда он не появился дома в девять часов, родители предприняли попытки его разыскать.

На берегу были обнаружены одежда и обувь ребенка, но другие дети не смогли пояснить, куда он пропал, и в какой момент это произошло. Взрослые уточнили, что сын не умел плавать.

Сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам, главой местной администрации и жителями деревни утром 22 июля были организованы поиски на водоеме. «Глубина пруда — до трех метров, дно илистое. В течении нескольких часов мы проходили акваторию, используя рыболовные бредни. С их помощью и удалось найти тело погибшего недалеко от места, где находилась одежда мальчика, на глубине около 1,8 метра», — пояснил старший государственный инспектор Куйтунской группы патрульной службы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Юрий Колосков. Всего с начала летнего сезона на водоемах Приангарья погибли уже пять несовершеннолетних и один малолетний ребенок.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году с начала купального сезона в Сибири были спасены 373 человека, утонули 192 человека, из них 41 ребенок.

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