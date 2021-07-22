Уфа, 22 июля, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Порывы ветра до 26 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

После урагана

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Сообщается, в республике объявлено штормовое предупреждение.

«Сегодня 22 июля во второй половине дня и вечером местами по республике ожидается шквалистое усиление ветра 21−26 м/с», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что 23 июля в южных районах республики сохранится чрезвычайная пожароопасность. Также в республике ожидаются грозы, дождь и порывы ветра до 22 метров в секунду.