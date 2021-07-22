Стокгольм, 22 июля, 2021, 13:38 — ИА Регнум. 22 июля 2021 года жители Норвегии отмечают печальную годовщину кровавых деяний террориста Андерса Брейвика, когда от его рук в считанные часы погибли 77 человек. Но даже спустя десять дет после теракта не стоит забывать об опасной культуре расизма и правого экстремизма. О том, почему события 22 июля 2011 года могут произойти в соседней Швеции, написала газета Aftonbladet.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

Одним из выживших участников трагедии является депутат шведского риксдага Али Эсбати. В своей книге «От маньяка можно спастись, но от общества не спрятаться» он подробно вспоминает о произошедшем.

Как подчеркивает сам автор книги в разговоре с журналистами издания, главный урок 22 июля заключается в том, насколько мы все ошибаемся, когда не воспринимаем угрозу расизма как «движущей силы в головах многих». По прошествии стольких лет, мы забываем, считает Эсбати, о той силе ненависти и правом популизме, которые подпитываются теориями заговора.

«Я очень боюсь такого развития событий, которое мы наблюдаем, например, когда в Швеции был внедрен неолиберализм. Он появился у нас позднее, но мы начали продвигаться в этом направлении, гораздо быстрее наших соседей. Поэтому и риск возникновения насильственных инцидентов на почве правого экстремизма стал намного выше», — объяснил Эсбати.

Эсбати в интервью газете также подчеркнул, что опасность для населения Швеции представляет не популярность «Шведских демократов», а действия широко известных правых политиков и комментаторов, направленные на разжигание ненависти.