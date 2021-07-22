Москва, 22 июля, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил об одобрении проекта полного инновационного цикла по производству отечественных белковых компонентов для сухих молочных смесей.

Namira1 Производство детского питания

Открывая заседание правительства 22 июля, Мишустин объявил, что первый комплексный научно-технический проект полного цикла был утверждён.

«Он получит государственную поддержку», — сказал премьер-министр.

Глава правительства пояснил, что речь идёт о запуске пилотного производства белковых компонентов, которые станут основой для детского питания. В настоящее время большую часть смесей производят из зарубежного сырья.

Мишустин рассказал, что над проектом будут вместе работать учёные, бизнес и органы исполнительной власти. Объём финансирования в течение трёх лет составит около 1,5 млрд рублей, в том числе 300 млн — из федерального бюджета.