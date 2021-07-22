Лос-Анджелес, США, 22 июля, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Джеймс Ганн пошутил, что второго сезона «Миротворца» не будет из-за того, что Джон Сина «украл» костюм главного героя. Об этом 22 июля сообщает портал Comicbook.

Gage Skidmore Джеймс Ганн

«Между прочим, Джон украл этот наряд», — сказал Ганн, добавив, что создатели шоу «Миротворец» и он лично, как режиссёр «Отряда самоубийц» просили актёра этого не делать. Режиссёр отметил, что многим это может показаться сущей ерундой, однако подобные костюмы стоят десятки тысяч долларов.

«Мы надеемся на второй сезон («Миротворца» — ИА REGNUM), но теперь HBO несобирается позволять нам (снимать — ИА REGNUM) его, потому что у нас превышен бюджет», — продолжил шутить Ганн.

Напомним, Джон Сина ранее появился в костюме Миротворца в эфире ряда известных телешоу, в т.ч. в шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» и «Позднее шоу со Стивеном Кольбером». Ожидается, что премьера сериала «Миротворец» состоится на сайте потокового сервиса HBO Max в январе 2022 года.