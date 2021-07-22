Набережные Челны, Татарстан, 22 июля, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Пенсионер из Набережных Челнов по решению суда лишен свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года за незаконное изготовление огнестрельного оружия, сообщает 22 июля пресс-служба Набережночелнинского городского суда.

Оружие

Установлено, что патроны и пистолеты злоумышленник изготавливал в своем гараже. 60-летний мужчина перевозил оружие в бардачке машины. Патроны он хранил на полке шкафа в прихожей, а стрельбища устраивал за городом.

В отношении пенсионера возбуждено дело по ст. 223 УК РФ («Незаконное изготовление огнестрельного оружия и незаконные хранение, ношение и перевозка боеприпасов»).

Свою вину мужчина признал в полном объеме, раскаялся в содеяном и активно помогал следствию. Отмечается, что он ранее не был судим и имеет возрастные заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, около 100 подпольных оружейников в 25 российских регионах в конце мая выявила ФСБ России, изъяв 385 единиц оружия.

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