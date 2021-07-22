Уфа, 22 июля, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Руководителя строительной компании обвинили в хищении денег, выделенных на строительство детского сада в Башкирии. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Gradkostroma.ru Детский сад

Сообщается, что летом 2019 года ГКУ Управление капитального строительства РБ и ФГУП «Управление строительства № 3 ФСИН России» заключили госконтракт на строительство детского сада в г. Туймазы на общую сумму более 184 млн рублей.

«Через несколько дней подрядчик передал свои обязательства ООО «Строительная фирма № 3». Генеральный директор коммерческой фирмы не обеспечил выполнение в полном объеме работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, внес заведомо ложные сведения в акты о приемке работ и в справки о стоимости затрат и предоставил их на оплату», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По версии следствия, в результате этих действий бюджету был причинен ущерб на сумму свыше 12,9 млн рублей. Следователи считают, что 55-летний фигурант уголовного дела распорядился этими деньгами по своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам хищения чужого имущества и подделки документов. Свою вину обвиняемый не признал. Материалы дела в ближайшее время будут переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

«Материалы уголовного дела в отношении неустановленных должностных лиц ГКУ Управление капитального строительства РБ и подрядчика выделены в отдельное производство», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.