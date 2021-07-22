Брест, Белоруссия, 22 июля, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Первый воинский эшелон с военнослужащими и техникой РФ прибыл в Брест для подготовки к совместному стратегическому учению «Запад-2021». Об этом 22 июля сообщает пресс-служба минобороны Белоруссии.

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«В Брест прибыл первый воинский эшелон с военнослужащими и техникой Российской Федерации. Им предстоит принять участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2021», — говорится в сообщении.

«Приехали с хорошим настроением, добрались в течении суток. Проблем в ходе переезда не было. Встретили нас с оркестром, нам очень приятно. Была оказана помощь в организации разгрузки нашей техники. Я рад, что прибыл на землю Республики Беларусь со своим личным составом для участия в учениях», — заявил заместитель командира российской воинской части Сергей Кобров, слова которого приводит пресс-служба.

Кроме того, отмечается, что на железнодорожную станцию Полонка для подготовки и дальнейшего участия в совместном стратегическом учении также прибыл воинский эшелон с российскими военнослужащими и техникой.

Отметим, совместные стратегические учения «Запад-2021» состоятся с 10 по 16 сентября на территории России и Белоруссии.