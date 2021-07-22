Стокгольм, 22 июля, 2021, 13:15 — ИА Регнум. 22 июля в годовщину печально известных событий десятилетней давности в Норвегии на страницах одного из двух крупнейших дневников Швеции Dagens Nyheter была опубликована редакционная статья, в которой рассказывалось, что культура правого экстремизма по-прежнему существует в Норвегии после теракта, унесшего жизни 77 человек.

Hakon07 Флаг Норвегии

«Несмотря на события в Утёйе, правое экстремистское течение в Норвегии до сих пор процветает. Поэтому политики всевозможных идеологических течений должны соблюдать рамки приличия», — говорится в материале.

«По мере того, как страх о повторении подобного начинает утихать, события также становятся все более и более политизированными. Дискуссии на повышенных тонах так и не позволили установить мемориалы, а Рабочую партию Норвегии, в частности представители популистской Партии прогресса, регулярно обвиняют в розыгрыше «карты 22 июля» … В то же время идеи, заставившие Брейвика совершить невообразимый поступок, во всю процветают. В прошлом году Служба безопасности Норвегии впервые заявила, что угроза насилия со стороны правых экстремистских сил столь же серьезна, как и со стороны исламистских группировок», — подчеркивается в статье.