Стокгольм, , 13:17 — REGNUM 21 июля правительство Швеции объявило о том, что оно будет добиваться отмены наказания по совокупности совершенных тяжких преступлений для лиц в возрасте 18−20 лет. Однако профессор в области криминологии Ежи Сарнецки считает, что действия властей носят ситуационный характер, а для профилактики преступлений среди молодежи необходимы существенные изменения законодательства. Об этом он заявил в эфире телеканал SVT.

В тюрьме

«Нужны изменения, которые должны быть очень и очень хорошо осуществлены на практике», — отметил Сарнецки.

Напомним, что министр юстиции Швеции Морган Йоханссон ранее заявил, что правительство намерено добиваться более суровых наказаний, вплоть до пожизненного заключения, для молодых лиц, совершивших серьезные уголовные преступления.

«Но ведь это невероятно сложная история, речь идет о целой юридической хирургии по поиску максимально эффективных решений», — прокомментировал профессор.