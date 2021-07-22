Вашингтон, 22 июля, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Фирма Vigilante в Соединённых Штатах представила уникальный рестомод (смесь реставрации и модификации), разработанный на основе внедорожника Jeep Grand Wagoneer образца второй половины прошлого века. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Carsweek.ru Рестомод на базе Jeep Grand Wagoneer

Рестомод укомплектован производительным мотором HEMI. Для покупателей будут доступны три модификации такого двигателя производительностью от 485 до 1000 л. с.

Кроме того, специалисты компании полностью переделали подвеску, оснастив её спиральными пружинами Eibach и амортизаторами Fox.

Шасси модели было усилено, чтобы выдерживать высокие нагрузки, также авто получило более надежную тормозную систему с суппортами Baer. Дополнением к рестомоду стали внедорожные колёса BF Goodrich.

Цена самой дешевой версии рестомода составит 265 тыс. долларов (около 19,7 млн рублей).

Ранее компания Jeep анонсировала выпуск автомобиля, который может передвигаться под водой. Такая модель должна появиться в модельной линейке бренда к 2030 году.

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