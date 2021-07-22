Осло, 22 июля, 2021, 13:42 — ИА Регнум. 22 июля Норвегия скорбит по жертвам теракта, устроенного ровно десять лет назад Андерсом Брейвиком. Однако несмотря на давность событий, страдания и боль родственников трагедии до сих пор не прекратились после совершенной резни в детском лагере на острове Утёйа. Об этом сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Скорбь

В результате террористического нападения на Утёйу десять лет назад Лисбет Кристин Ройнеланд потеряла свою дочь. Сейчас она борется за здоровье двух других членов семьи.

По данным шведских журналистов, спустя десять лет, треть членов семей пострадавших в результате теракта до сих пор находятся в отпуске по болезни. Они так и не смогли оправиться после случившегося.

«У нас был и до сих пор сохраняется страх, что это может случиться и с нами», — поясняет Лисбет шведским журналистами.