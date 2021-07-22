Ростов-на-Дону, , 13:00 — REGNUM В отношении неплательщиков алиментов необходимо ужесточать ответственность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель Ростовской областной коллегии адвокатов Надежда Швырева, комментируя разработку законопроекта, согласно которому за неуплату алиментов некоторым категориям бывших супругов предусматривается наказание в виде ареста до 15 суток или 20 тыс. рублей штрафа:

«Портрет» злостного неплательщика алиментов Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

«Именно отсутствие жесткой позиции государства в отношении должников по алиментам, позволяет им уклоняться от исполнения решения суда. Безусловно, при назначении такой меры наказания должны учитываться обстоятельства и причины возникновения задолженности.

Но часто — это просто банальное укрывательство доходов. Штрафы не эффективны, потому что как и алименты, неплательшик просто не будет их платить. Жалею, что в законодательстве нет возможности направлять для принудительного трудоустройства. И приветствовала бы такую меру.

И ещё, несмотря на наличие в законодательстве нормы о том, что злостный неплательщик алиментов может быть лишен родительских прав, эта норма не работает. И в действительности лишить родительских прав в нашем государстве за это практически невозможно».

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, согласно которому за неуплату алиментов некоторым категориям бывших супругов предусматривается наказание в виде ареста до 15 суток или 20 тыс. рублей штрафа, разработал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

По его словам, в настоящее время в КоАП РФ предусматривается административная ответственность за неуплату средств только на содержание детей или нетрудоспособных родителей. При этом Семейный кодекс РФ предусматривает право бывшего супруга на получение алиментов после расторжения брака.