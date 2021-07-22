Москва, 22 июля, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Правительство России выделит около 1,5 млрд рублей на выплаты многодетным семьям, сообщил 22 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Government.ru Михаил Мишустин

Мишустин рассказал, что правительством будет дополнительно выделено для регионов почти 1,5 млрд рублей. Средства пойдут на выплаты родителям, у которых родился третий и последующий ребёнок.

Размер пособий будет зависеть от субъекта, он будет равен региональному прожиточному минимуму на ребёнка.

Семьи будут получать выплаты ежемесячно до тех пор, пока ребёнку не исполнится три года. Всего в федеральном бюджете на эти выплаты предусмотрено 58 млрд рублей.