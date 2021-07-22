Стокгольм, 22 июля, 2021, 13:09 — ИА Регнум. 22 июля Норвегия отмечает трагичную дату — ровно десять лет назад террорист Андерс Брейвик совершил серию терактов, которая навсегда будет отзываться болью в сердце норвежского народа. Спустя столько лет депутат шведского риксдага Али Эсбати, посетивший студию телеканала SVT, до сих пор переживает случившееся несмотря на то, что ему удалось выжить в бойне на острове Утёйа, в результате которой погибли 69 человек, а до этого еще 8 в центре Осло.

(сс) Rodrigo Silva Тромсё. Норвегия

«Тогда я был уверен, что меня застрелят», — рассказывает с дрожанием в голосе Эсбати.

22 июля 2011 года, Али Эсбати читал лекцию перед молодыми активистами норвежских социал-демократов. Вскоре на острове Утёйа раздались выстрелы.

«Когда прозвучали первые выстрелы, я, как и многие другие, был убежден, что это были обычные петарды», — отметил Эсбати.

Но по мере приближения шума стрельбы собравшимся в актовом зале стало ясно, что вскоре они станут жертвой расстрела, после чего все бросились врассыпную.

Эсбати спасло то, что в числе немногих он ринулся к фьорду. Спустя десять лет он предупреждает общественность, что те античеловеческие идеи, которые побудили Брейвика совершить столь ужасное деяние, продолжают жить в головах многих людей.