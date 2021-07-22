Москва, , 12:58 — REGNUM Украинский сайт «Миротворец» грубо нарушает права граждан по целому ряду статей Европейской конвенции по правам человека. Об этом Генеральная прокуратура РФ заявила в поданной межгосударственной жалобе России к Украине в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Европейский суд по правам человека Fred Schaerli

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В российском надзорном ведомстве подчеркнули, что системная практика нарушения прав граждан и должностных лиц в связи с раскрытием без их согласия персональных данных на информационном ресурсе «Миротворец» представляет собой грубое нарушение властями Украины статей 2, 3, 8, 10, 18 Европейской конвенции по правам человека.

Поданным Генпрокуратуры, всего с момента создания ресурса в августе 2014 года и по середину марта 2021 года в базе данных сайта были размещены сведения о более чем 240 тыс. лиц и 3,5 млн фотографий, собранных незаконными способами и средствами разведки. Здесь содержатся сведения не только о российских и украинских гражданах, но и персональные данные журналистов, среди которых оказались репортеры AFP, Al Jazeera, Le Monde, BBC, Reuters, Forbes.

«Власти Российской Федерации подчеркивают неприемлемость публикации с одобрения и при попустительстве официальных властей Украины списков «врагов Украины» с размещением их фотографий», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

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Напомним, месяц назад министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время дебатов на саммите ПАСЕ заявил, что граждане Венгрии и представители других национальных меньшинств, живущие на Украине, подвергаются опасности из-за сайта «Миротворец». По его словам, всем, чьи данные внесены в базу данных сайта, грозит расправа и не важно, политик ли это или простой обыватель.

Как сообщало ИА REGNUM, сайт «Миротворец» бы создан вскоре после госпереворота на Украине 2014 года при поддержке чиновников, непосредственно связанных с МВД Украины. На нём публикуются личные данные людей, которые, по мнению создателей сайта, являются «врагами Украины». Несколько людей, информация о которых находились в базе данных сайта, были убиты.