Белгород, 22 июля, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Белгородской области Олег Абрамов уволен с должности с формулировкой «в связи с утратой доверия». Об этом в соцсетях написал врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков 22 июля.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

«Подписал распоряжение об увольнении Олега Абрамова с должности заместителя губернатора — начальника департамента экономического развития Белгородской области. Формулировка — утрата доверия. Внутренняя проверка в отношении него выявила нарушения антикоррупционного законодательства», — написал Гладков.

По заявлению врио губернатора, его заместитель «создавал преимущества и помогал компаниям, которые принадлежат его родственникам или имеют связанный с ними бизнес». Данные факты подпадают под понятие конфликта интересов, в связи с чем было принято решение об увольнении Абрамова.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года был уволен с должности заместителя губернатора — руководителя департамента строительства и транспорта Белгородской области Евгений Глаголев. Спустя несколько дней его задержали силовики.