Калуга, 22 июля, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 133 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 22 июля. Днём ранее, 21 июля, в регионе было зарегистрировано 136 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 39 тыс. 918 человек, 37 тыс. 594 человека выздоровели.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 443 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.