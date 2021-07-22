Москва, 22 июля, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В аппарате омбудсмена РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой предлагают организовать мониторинг цен на социально значимые продукты с привлечением родительского сообщества. Об этом сообщает пресс-служба аппарата со ссылкой на саму Кузнецову.

Deti.gov.ru Анна Кузнецова

«После того, как будут реализованы соответствующие решения правительства о снижении цен на социально значимые продукты, мы предлагаем организовать «народный контроль» — мониторинг цен, в котором могли бы принимать участие не только коллеги из «Единой России», но и родители», — сказала Кузнецова.

По её словам, именно родители детей — главные эксперты по ценам и качеству продуктов.

Такой шаг, полагает Кузнецова, поможет своевременно реагировать на возможный рост цен на те или иные продукты.

В качестве «пилота» проекта в аппарате омбудсмена предложили начать с Краснодарского края.