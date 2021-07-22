Варшава, 22 июля, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Противостояние вокруг строительства газопровода «Северный поток — 2» фактически завершилось победой России. Об этом пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил 22 июля в интервью Польскому радио.

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«Сегодня мы фактически имеем дело с победой России, если говорить о строительстве этого газопровода», — отметил Спыхальский.

По его словам, новая инфраструктура обеспечит России значительное влияние на европейский газовый рынок и соответствующий заработок. Польша, подчеркнул он, продолжает считать, что Германия своим участием в проекте нарушила европейскую солидарность в области общей энергополитики.

В такой ситуации странам Центральной и Восточной Европы следует «сотрудничать, строить общую инфраструктуру» ради безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля США и Германия пришли к соглашению относительно проекта газопровода «Северный поток — 2». Американская сторона признала, что санкциями проект не остановить, а германская обязалась добиваться продления транзита российского газа по территории Украины.

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