Киев, 22 июля 2021, 12:57 — REGNUM Украина будет обсуждать с Германией и США их сделку, касающуюся газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 22 июля во время брифинга.
По словам Кулебы, фундаментальной проблемой является готовность России «выполнять должным образом свои обязательства и свою часть, когда идёт речь об энергетической безопасности Украины и сохранении роли Украины, как транзитного государства».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Верховной рады Украины призвали США и ЕС остановить строительство «Северного потока — 2», а также отказаться от его эксплуатации.
Читайте ранее в этом сюжете: Депутаты Рады призвали США и ЕС остановить запуск «Северного потока — 2»