Киев, 22 июля, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Украина будет обсуждать с Германией и США их сделку, касающуюся газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 22 июля во время брифинга.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

«Мы на данный момент имеем много вопросов к тому, как американо-немецкая договорённость способна уменьшить риски по безопасности для Украины и стран Центральной Европы, связанные с запуском «Северного потока — 2». Мы будем разговаривать с США и Германией по этому поводу», — рассказал он.

По словам Кулебы, фундаментальной проблемой является готовность России «выполнять должным образом свои обязательства и свою часть, когда идёт речь об энергетической безопасности Украины и сохранении роли Украины, как транзитного государства».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Верховной рады Украины призвали США и ЕС остановить строительство «Северного потока — 2», а также отказаться от его эксплуатации.