Москва, , 12:53 — REGNUM В Институте актуальных международных проблем дипломатической академии МИД РФ прошла презентация книги «Игра теней на Босфоре», посвящённой попытке государственного переворота в Турции в июле 2016 года. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Труд трёх авторов: журналиста-международника Радика Амирова и тюркологов Фаридуна Усмолова и Амура Гаджиева разделена на три части, каждая из которых рассматривает события июля 2016 года с новой стороны. Первый раздел посвящён впечатлениям и воспоминаниям свидетелей тех событий, второй раздел представляет собой подробную хронику освещения попытки военного переворота в российских СМИ, а третий — рассматривает российско-турецкие отношения с 2016 года и до наших дней.

Напомним, в июле 2016 года организованная группа турецких военнослужащих предприняла попытку военного государственного переворота. Борьба окончилась победой законного правительства, по обвинению в попытке переворота были задержаны более 7 тысяч человек.