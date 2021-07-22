Псков, 22 июля, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Псковской области обнаружен новый очаг коронавирусной инфекции, зараженные сотрудники выявлены на территории предприятия «Йура Корпорейшн Рус». Об этом 22 июля сообщили в региональном оперативном штабе.

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Очаг зафиксирован на территории предприятия, занимающемся производством электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств, в том числе автомобилей Hyundai и Kia. При этом, как отметили в оперштабе, ранее выявленная вспышка на Пушкиногорском маслодельно-сыродельном заводе снята с контроля.

Всего с начала пандемии в Псковской области подтверждено 42 684 случая заражения коронавирусом, из них 128 — за минувшие сутки, что на один случай меньше, чем днем ранее. Из числа заболевших выздоровели 35 166 человек, в том числе 120— за минувшие сутки. Умерли на Псковщине от ковида 535 человек, в том числе пять летальных случаев зарегистрировано по итогам 21 июля.