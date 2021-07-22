Москва, , 12:52 — REGNUM Насильственная украинизация может привести Украину к ещё большей политической нестабильности. Об этом 22 июля заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Глубокая ошибка украинского руководства — вот эта насильственная украинизация территории, вытеснение русского… вообще понятия «русский» может трагически завершиться для самого украинского государства, потому что, я не сомневаюсь, вся левобережная Украина, весь юг Украины, по сути, чувствует себя частью русского мира, частью большой исторической России», — заявил Джабаров.

«И попытки этим законом лишить их своей национальности, национальной принадлежности обречена на провал. И я думаю, что вот эти вещи начнут аукаться украинским властям в самом ближайшем будущем», — указал он.

Россия обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за событий 2014 года на Украине. Жалоба подана 20 июля на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, сообщила 22 июля Генпрокуратура РФ.

«Обращение призвано привлечь внимание Европейского Cуда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины», — отмечается в сообщении.