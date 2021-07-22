Москва, 22 июля, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Насильственная украинизация может привести Украину к ещё большей политической нестабильности. Об этом 22 июля заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Глубокая ошибка украинского руководства — вот эта насильственная украинизация территории, вытеснение русского… вообще понятия «русский» может трагически завершиться для самого украинского государства, потому что, я не сомневаюсь, вся левобережная Украина, весь юг Украины, по сути, чувствует себя частью русского мира, частью большой исторической России», — заявил Джабаров.

«И попытки этим законом лишить их своей национальности, национальной принадлежности обречена на провал. И я думаю, что вот эти вещи начнут аукаться украинским властям в самом ближайшем будущем», — указал он.

Россия обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за событий 2014 года на Украине. Жалоба подана 20 июля на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, сообщила 22 июля Генпрокуратура РФ.

«Обращение призвано привлечь внимание Европейского Cуда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины», — отмечается в сообщении.