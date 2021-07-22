Москва, 22 июля, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Россия обратилась в ЕСПЧ по вопросам систематических нарушений прав и свобод на Украине для защиты соотечественников, которые страдают от произвола украинских властей, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Подобный шаг сделан с целью защитить интересы украинцев, наших соотечественников и граждан нашей страны, которые страдают от произвола украинских властей», — отметил Володин в ТГ-канале.

Учитывая убедительность приведенных фактов, на взгляд спикера Госдумы, «у ЕСПЧ нет других вариантов, кроме как признать их и дать правовую оценку действиям властей Киева».

"По последним решениям, которые принимались, мы знаем, что ЕСПЧ достаточно политизирован. Конечно, ему будет непросто в этой ситуации, когда все настолько очевидно», — рассуждает он.

Но для ЕСПЧ — это момент истины: либо он признает перечисленные нарушения и окажется состоятелен как институт, либо нет смысла в его существовании, заключил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в своей истории межгосударственную жалобу против Украины по событиям с 2014 года.