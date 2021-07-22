Шанхай, Китай, 22 июля, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Ожидается, что шестой за этот год в Китае тайфун «Ин-Фа» перерастет в супертайфун, который обрушится мощными штормами и ливнями на Шанхай в ближайшие дни, сообщает агентство Синьхуа.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Тайфун

По прогнозам метеорологов, «Ин-Фа» переместится на юго-восток Восточно-Китайского моря к 23 июля. Наиболее вероятно, что он обрушится на прибрежные районы соседней провинции Чжэцзян в выходные, когда в регионе ожидаются дожди и штормы. Шанхай уже объявил синий уровень предупреждения о сильном ветре.

Метеорологический департамент предупредил, что суда должны вернуться в порт для укрытия, а департамент по предотвращению наводнений должен подготовиться к возможному затоплению города.