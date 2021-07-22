Брюссель, 22 июля, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Сумма ущерба от произошедшего в Бельгии 14−16 июля в результате сильных ливней наводнения, которое стало самым тяжелым за последние 100 лет, по предварительным оценкам уже превышает €10 млрд. Об этом 22 июля сообщает телеканал RTL-TVI со ссылкой на правительство бельгийского региона Валлония.

(сс) terimakasih0 Наводнение

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«Предварительный ущерб от наводнения оценивается правительством Валлонии, он уже превышает €10 млрд евро», — говорится в сообщении.

При этом в начале текущей недели правительство региона заявило о создании экстренного плана поддержки восстановления в Валлонии после стихийного бедствия на сумму €2 млрд 800 млн и объявило, что оно рассчитывает на помощь ЕС в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате наводнения в Бельгии погибли 32 человека и еще 18 числятся как пропавшие без вести.