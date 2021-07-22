Вашингтон, 22 июля, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Названы победители премии Game Developers Choice Awards, выдающейся за достижения в области видеоигр. Об этом 22 июля сообщил журнал PC Gamer.

Bafta.org Игра Hades — победитель премии BAFTA Game Awards — 2021

Главную награду GDC Awards 2021 получила игра Hades студии Supergiant Games. Она не только победила в номинации «Игра года», но и выиграла в категориях «Лучший дизайн» и «Лучшее аудио». Microsoft Flight Simulator студии Asobo получил премию в номинации «Лучшая технология».

Лучшей дебютной игрой жюри GDC Awards назвало многопользовательский хоррор Phasmophobia компании Kinetic Games. Half-Life: Alyx от Valve оказалась бесспорным лидером в номинации «Лучшая игра для виртуальной или дополненной реальности».

Напомним, Hades ранее уже взяла две премии Golden Joystick Awards, выиграла пять наград BAFTA Games Award, две Game Awards, две Gayming Awards, пять DICE Awards, а также получила главный приз в номинации «Лучший сценарий» премии Nebula. Изначально релиз игры в формате раннего доступа состоялся в 2018 году в сервисе Epic Games Store.