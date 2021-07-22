Приштина, , 12:52 — REGNUM Глава Демократической партии Косово Мемли Красничи 21 июля провел встречу с послом Великобритании в Косово Николасом Абботтом. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Красничи после встречи заявил, что «Великобритания — наш стратегический партнер и продолжит поддерживать развитие и усиление Республики Косово».

Политики обсудили сотрудничеству между Косово и Великобританией и роль Демократической партии Косово в оппозиции края.

Мемли Красничи возглавил ПДК спустя больше чем полгода после ареста бывшего президента Косово Хашима Тачи и бывшего спикера парламента Косово Кадри Весели, ранее руководивших этой партией. Тачи и Весели находятся в Гааге и обвиняются специальным трибуналом по Косово в пытках, захвате власти и убийстве мирных граждан.

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