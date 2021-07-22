Приштина, Сербия, 22 июля, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Глава Демократической партии Косово Мемли Красничи 21 июля провел встречу с послом Великобритании в Косово Николасом Абботтом. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Красничи после встречи заявил, что «Великобритания — наш стратегический партнер и продолжит поддерживать развитие и усиление Республики Косово».

Политики обсудили сотрудничеству между Косово и Великобританией и роль Демократической партии Косово в оппозиции края.

Мемли Красничи возглавил ПДК спустя больше чем полгода после ареста бывшего президента Косово Хашима Тачи и бывшего спикера парламента Косово Кадри Весели, ранее руководивших этой партией. Тачи и Весели находятся в Гааге и обвиняются специальным трибуналом по Косово в пытках, захвате власти и убийстве мирных граждан.