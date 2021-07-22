Москва, , 12:48 — REGNUM Европейский суд по правам человека всегда охотно и быстро принимал решения, направленные против России. Об этом 22 июля заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

«ЕСПЧ часто принимает решения против России по любым жалобам. В частности, последнее было решение узаконить брак нетрадиционный, с чем мы категорически не согласны, потому что это противоречит нашей Конституции. Тут они срабатывали очень быстро. Но посмотрим, как сейчас они отреагируют на такую массивную, мощную, подкреплённую конкретными материалами жалобу Российской Федерации», — заявил Джабаров.

«Опять будет работать теория двойных стандартов — то, что можно Украине или западным странам, невозможно для России? Посмотрим, как они отреагируют на нашу жалобу», — указал он.

Россия обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за событий 2014 года на Украине. Жалоба подана 20 июля на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, сообщила 22 июля Генпрокуратура РФ.

«Обращение призвано привлечь внимание Европейского Cуда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины», — отмечается в сообщении.