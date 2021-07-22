Санкт-Петербург, 22 июля, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Жители Ленинградской области стали чаще выбирать вместо наёмного труда тот или иной вариант самозанятости. Только с начала 2021 года в регионе количество таких работников выросло на 64%, до 32 292 человек. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июля на заседании правительства Ленобласти сообщила председатель комитета развития малого и среднего бизнеса Ленинградской области Светлана Нерушай.

Наталья Диева ИА REGNUM Предприниматель, катающий людей на пони

По ее словам, чаще всего самозанятые жители региона занимаются перевозкой грузов и пассажиров, доставкой продуктов и непродовольственных товаров, производством и продажей продукции собственного производства и приготовления, а также предоставляют услуги в сфере красоты и здоровья, консалтинга и репетиторства.

«За первое полугодие 2021 года плательщиками налога на профессиональный доход Ленинградской области перечислено в бюджет 77,2 млн рублей, что на 63% превышает годовой объем налоговых поступлений 2020 года (47,4 млн рублей)», — заметила чиновница.

Также в этом году уже зарегистрировано 7754 новых объекта малого бизнеса. Больше всего новых бизнес-объектов открывается во Всеволожском районе, примыкающем к Петербургу.