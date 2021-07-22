Омск, 22 июля, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Омской области сохраняется тенденция низких показателей освоения средств, поступивших в регион по национальным проектам. Об этом заявил заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин, побывавший в регионе с рабочей поездкой. Подробности по итогам заседания коллегии омской прокуратуры, где подводились итоги работы в первом полугодии 2021 года, сообщает официальный сайт ведомства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Правительство Омской области

В ходе обсуждения итогов работы прокуратуры Демешин отметил также необходимость прокурорского реагирования на проблемы отсутствия питьевого водоснабжения в 41 населенном пункте области, вопросы экологической безопасности, качества автомобильных дорог.

В постоянном поле зрения прокуроров должны оставаться вопросы погашения задолженности по заработной плате, соблюдения прав предпринимателей и развития инвестиционного климата.

Пристальное внимание необходимо уделить вопросам обеспечения жилищных прав граждан, в том числе «обманутых дольщиков», расселения граждан из аварийного жилья, обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вопросы противодействия преступности, в том числе коррупционным проявлениям, и другие.