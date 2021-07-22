Санкт-Петербург, 22 июля, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге днем 22 июля прошла генеральная репетиция Главного военно-морского парада, который состоится в воскресенье, 25 июля, когда в России будет отмечаться День Военно-морского флота.

Дарья Драй ИА REGNUM Корабли на тренировке парада в Кронштадте

Парадные движения отрепетировали в Петербурге и Кронштадте наземные подразделения ВМФ России, надводные корабли, катера и подводные лодки, а также морская авиация в небе над Финским заливом и Северной столицей.

По данным Министерства обороны РФ, в генеральной репетиции участвовали более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, около 50 самолетов и вертолетов морской авиации, более четырех тысяч военнослужащих.

Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге в День ВМФ 25 июля в год 325-летия российского флота. Также военно-морские парады пройдут в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и Тартусе (Сирия). Всего в парадах примут участие до 200 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники, до 15 тысяч военнослужащих и гражданского персонала.