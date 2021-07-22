Йошкар-Ола, 22 июля, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 22 июля выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о также 59 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 15 539 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

(сс) Agência Brasília Люди на улице в масках. Бразилия

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Всего выздоровел с начала пандемии 14 441 житель Марий Эл, за последние сутки выписаны 34 человека. 347 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVD-19 скончался один человек, за минувшие сутки зарегистрирован также один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активным носителем коронавируса в республике является 751 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 526 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1094 человека, из них у 1074 — пневмония, 50 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 88 пациентов, при этом госпитализированы 106 жителей Марий Эл.