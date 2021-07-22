Самара, 22 июля, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Некоторые овощи подешевели за неделю в Самарской области. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба Самарстата.

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Сообщается, что в регионе на 9% снизилась средняя цена на свежие огурцы (79,48 рублей за 1 кг), на 8,96% подешевел картофель (47,98 рублей за кг). По области также стала доступнее морковь. Ее цен снизилась на 3,57% (93,24 рублей за кг). Незначительно подешевели помидоры. Их средняя цена составляет 103,41 руб. за 1 кг. При этом на 2% подорожала капуста свежая белокочанная (38,97 рублей за кг).

Отмечается, что в области подешевела поездка на отдых в Турцию (39 755,74 рублей). При этом количество суток отдыха не сообщается. Цены на отдых в местных санаториях и домах отдыха не изменились.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области подешевели туры в Турцию, а местный отдых подорожал.