Жуковский, Московская область, 22 июля, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Россия тесно сотрудничает с Мьянмой в области военной техники, сообщает Antara.

Paul Vrieze (VOA) Армия Мьянмы

Выступая в кулуарах ежегодной авиакосмической выставки МАКС-2021, глава российской государственной компании по производству вооружений «Рособоронэкспорт» Александр Михеев заявил, что Мьянма является одним из основных клиентов компании в Юго-Восточной Азии, а также ключевым заказчиком «Ростеха».

В последние годы отношения между Россией и Мьянмой в сфере обороны улучшились.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный секретарь СШАвыразил глубокую озабоченность ситуацией в Мьянме.

Подробнее в материале:Блинкен призвал страны АСЕАН принять меры для прекращения насилия в Мьянме