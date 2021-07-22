Берлин, 22 июля, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В Сети представлены фотографии с тестирования нового Range Rover Sport SVR. Снимки размещены на портале Carsales.

Carsales Range Rover Sport SVR

Испытания новинки проходили в Германии. При этом недавно в Британии был замечен закамуфлированный прототип Range Rover Sport SVR с мотором V8.

Представленный на фотографиях Range Rover Sport нового поколения получил более спортивный дизайн. Кроме того, в отличие от актуальной версии модели на новинку установлен более крупный спойлер на крыше, большие колесные диски, «обутые» в широкие покрышки, а также модель получила очень низкую стойку.

Стоит отметить, что новый Range Rover Sport SVR позиционируется как конкурент таким моделям, как Audi Q7, BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.

Ранее компания Jaguar Land Rover представила удлиненную версию Range Rover Evoque на автомобильной выставке в Чунцине.

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