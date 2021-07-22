Сиэтл, США, 22 июля, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Новый клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сиэтл Кракен» проведёт свой первый матч в регулярном чемпионате против «Вегас Голден Найтс». Об этом 22 июля сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.

Цитата из м/ф «Матч-реванш». реж Борис Дежкин. 1968. СССР Хоккей

Встреча состоится 12 октября в Лас-Вегасе. В первом домашнем матче «Сиэтл» встретится с «Ванкувер Кэнакс» 23 октября.

Напомним, 22 июля прошёл драфт расширения НХЛ, на котором «Сиэтл» сформировал свой состав, выбрав игроков из всех других команд, кроме предыдущего новичка лиги «Вегас Голден Найтс».