Екатеринбург, 22 июля, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил предусмотреть в федеральном бюджете деньги на работы по созданию медицинского кластера в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

«Минфин, Минздрав и Минэкономразвития должны предусмотреть в федеральном бюджете до 7,5 млрд рублей на его проектирование и строительство», — написано в сообщении.

Для создания кластера в городе передадут в федеральную собственность земельный участок площадью 5,5 га. Кластер объединит потенциал местных вузов, НИИ и медучреждений, лечиться на базе созданного объединения смогут 20 тыс. человек ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, кластер появится в Академическом районе Екатеринбурга.